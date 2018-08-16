В Азербайджане возбуждено уголовное дело в связи с нарушениями на приемных экзаменах

БАКУ /Trend/ - В результате расследования, проведенного Государственным экзаменационным центром совместно с Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана, в вузах Азербайджана был выявлен и предотвращен ряд попыток нарушения закона во время приемных экзаменов в 2018 году, говорится в четверг в сообщении ГЭЦ.

В ходе предварительного расследования было установлено, что сотрудники различных высших и средних образовательных учреждений Гянджи и Мингячевира в обмен на различную сумму денежных средств пытались организовать участие в экзамене представителей молодежи, которые уже являются студентами Азербайджанского медицинского университета, Азербайджанского государственного экономического университета и Гянджинского государственного университета.

По факту было возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 29, 178.2.3 (завладение лицом с использованием своего служебного положения чужим имуществом или приобретение права на чужое имущество).

В настоящий момент проводятся необходимые мероприятия по привлечению к ответственности обвиняемых лиц.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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