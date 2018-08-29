BP Azerbaijan огласила объем выделенных средств на социальные проекты

29 августа 2018 19:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В первой половине 2018 года BP совместно с партнерами выделили на социальные инвестиционные проекты в Азербайджане 2,3 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в среду в компании BP Azerbaijan.

Отмечается, что в данный момент компания совместно с партнерами реализует в Азербайджане 12 подобных проектов. Большинство из них планируется завершить к концу 2018 года.

«С целью внести вклад в развитие национальной экономики, ВР совместно с партнерами будет продолжать социальные инвестиционные проекты в Азербайджане, направленные на повышение навыков местных жителей и развитие предпринимательства. Успех проектов на Каспии зависит, в том числе, и от умения операторов этих проектов вносить ощутимые полезные изменения в жизнь жителей регионов. Для достижения этих целей BP и партнеры реализуют важные проекты социальной направленности. Они включают проведение образовательных программ, создание новых возможностей путем повышения навыков и умений жителей общин, усовершенствование социальной инфраструктуры, облегчение выходов жителей общин к финансовым ресурсам, поддержка путем тренингов местных предприятий и другие шаги», - отметили в компании.

В компании BP Azerbaijan, сообщили, что в данный момент рассматривают возможности реализации новых проектов социальной направленности, на основе поступающих предложений.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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