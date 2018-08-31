Первая группа азербайджанских паломников завтра возвращается в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Первая группа паломников из Азербайджана, отправившихся в хадж, завтра возвращается в страну.

Об этом в пятницу сообщили Trend в Управлении мусульман Кавказа.

Остальные группы паломников вернутся в Азербайджан 4 сентября.

Паломники отправились группами с 11 по 15 августа.

В этом году совершить хадж изъявили желание 1400 человек. Около 30 из них совершат повторный хадж.

Стоимость совершения хаджа - 4150 долларов.

По законам Саудовской Аравии, те, кто последние четыре года ежегодно совершал хадж, должны дополнительно заплатить 535 долларов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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