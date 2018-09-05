Бакинская Высшая школа нефти установила новый рекорд среди вузов Азербайджана

5 сентября 2018 10:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинская Высшая школа нефти (БВШН), являющаяся кузницей высококвалифицированных специалистов-инженеров со знанием английского языка, установила новый рекорд среди высших учебных заведений Азербайджана. Все тринадцать абитуриентов, набравших 700 баллов по итогам вступительных экзаменов в вузы для первой группы специальностей, которые провел Государственный экзаменационный центр республики, выбрали для получения высшего образования БВШН. Студентами вуза стали:

Хаял Фарзалиев – специальность: информационная безопасность

Эльгюн Заманлы – специальность: информационная безопасность

Асра Байрамова – специальность: информационная безопасность

Шекер Гадирли – специальность: информационная безопасность

Аслан Аширов – специальность: информационная безопасность

Тапдыг Махарамли – специальность: информационная безопасность

Васиф Асадов – специальность: инженерия по автоматизации процессов

Кенан Мохаммедли – специальность: инженерия по автоматизации процессов

Азер Зейналлы – специальность: инженерия по автоматизации процессов

Сона Мехди-заде – специальность: инженерия по автоматизации процессов

Ильгар Мамедов – специальность: инженерия по автоматизации процессов

Анар Абиев – специальность: инженерия по автоматизации процессов

Рустам Гараев – специальность: инженерия по автоматизации процессов.

В прошлом году все семь абитуриентов, получивших высший балл на вступительных экзаменах для первой группы специальностей, также выбрали для продолжения учебы Бакинскую Высшую школу нефти. Кроме БВШН, такого успеха не добивался ни один национальный вуз.

Ниже приводятся статистические данные о выборе вузов студентами, набравшими при поступлении в этом году 700 баллов.

Высшее учебное заведение

Число абитуриентов

1

Бакинская Высшая школа нефти

13

2

Азербайджанский медицинский университет

5

3

Университет ADA

5

4

Бакинский государственный университет

3

5

Академия государственного управления

2

6

Азербайджанский государственный экономический университет

1

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
"На своей рубашке я нарисовал БВШН и мальчика с флагом со словом “Студент"
Общество 31 июля 11:29
Преподаватель БВШН: «Каждый из этих университетов является лучшим в своей стране»
Общество 19 июля 13:21
Пятнадцать выпускников БВШН приняты на работу в Трест комплексных буровых работ SOCAR
Энергетика 18 июля 12:02
Выпускники БВШН – сотрудники карбамидного завода SOCAR
Общество 16 июля 11:22
Студенты БВШН будут работать и стажироваться в компании Petkim в Турции (ФОТО)
Общество 13 июля 12:58
Прошла совместная презентация Бакинской Высшей школы нефти и Минтруда (ФОТО)
Общество 12 июля 11:53
Лента новостей
Карбамидный завод в Туркменистане повысил объемы производства
Туркменистан 12:00
Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном за полгода вырос на 35 %
Казахстан 11:53
Такситные карты придают дополнительную прозрачность всей финансовой системе Азербайджана
Бизнес 11:50
Цена биткоина продолжает расти
Бизнес 11:49
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Японии Таро Коно (ФОТО)
Политика 11:36
В Ташкенте пройдет международная конференция по транспортным коридорам
Узбекистан 11:30
Личные отношения президентов Азербайджана и России способствуют укреплению безопасности и стабильности в регионе - эксперт
Точка зрения 11:30
Силы ООН провели патрулирование пункта пропуска между Сирией и Израилем на Голанах
Израиль 11:29
10 крупнейших ненефтяных экспортеров Азербайджана на 40% увеличили поставки за рубеж
Бизнес 11:16