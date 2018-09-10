В Азербайджане начался прием документов для признания дипломов зарубежных вузов

10 сентября 2018 15:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начался прием документов для признания и определения эквивалентности специальностей вузов зарубежных стран (нострификация), говорится в понедельник в сообщении министерства образования.

В процедуре нострификации для удобства граждан введены новшества и изменения.

В сообщении также говорится, что всю официальную информацию по процедуре нострификации можно получить на интернет-странице www.ani.edu.gov.az. Отмечается, что министерство образования не сотрудничает с какой-либо компанией в связи с приемом документов в рамках данной процедуры и не несет никакой ответственности за деятельность этих компаний.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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