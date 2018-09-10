Азербайджанское общество должно бороться с суевириями - госкомитет

10 сентября 2018 19:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Силы, которые хотят использовать религиозный радикализм, стремятся проникнуть в различные государственные структуры. И в этом вопросе каждый должен быть внимательным и не допускать этого.

Об этом в понедельник на мероприятии «Религиозный экстремизм как угроза общественной безопасности и духовным ценностям», проведенном Госкомитетом по работе с религиозными структурами совместно с ЗАО «Азербайджанские железные дороги», сказал заместитель председателя госкомитета Сиявуш Гейдаров.

Гейдаров отметил, что никто не может использовать ислам в каких-либо целях.

«Даже международные организации хотят, чтобы в Европе также установилась этническая и религиозная толерантность, которая есть в Азербайджане", - добавил Гейдаров.

Зампредседателя госкомитета отметил, что необходимо придавать серьезное значение единству, солидарности в Азербайджане.

Гейдаров сказал, что за последние годы были устранены случаи рассечения головы, битья цепями и другие подобные случаи в месяц Мухаррам.

"Сегодня одной из проблем общества также являются суеверия. С этим необходимо также бороться", - сказал зампредседателя госкомитета.

По его словам, за суеверием стоит радикализм, экстремизм. Также Гейдаров сказал, что суеверия наиболее часто проявляются в месяц Мухаррам.

"Поэтому надо быть внимательными. В особенности приезжающие из-за рубежа стремятся распространять среди остальных людей то, чему они там научились. Считается нецелесообразным получать религиозную информацию с социальных сетях", - добавил Гейдаров.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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