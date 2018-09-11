Обновляется дорожная разметка в центре Баку

БАКУ /Trend/ - В Баку на пересечении проспекта Нефтяников с проспектом Азадлыг, до его пересечения с улицей Рихарда Зорге, а также на участке автотрассы Баку-Алят-Газах-госграница Грузии, проходящей через поселок Шихово, обновляется дорожная разметка, говорится в сообщении отдела по связям с общественностью Госагентства автомобильных дорог, распространенном во вторник.

Также на участке Локбатан-Алят вышеназванной автотрассы идут монтажные работы.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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