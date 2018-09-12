В этом году в Азербайджане родились 57 тройняшек

12 сентября 2018 15:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-июле этого года городскими и районными отделами регистрации министерства юстиции Азербайджана было зарегистрировано 78 673 новорожденных, или в среднем ежедневно регистрацию проходил 371 новорожденный, говорится в сообщении Госкомстата, распространенном в среду.

На каждые 1000 человек приходится 13,8 новорожденных.

Девочки составили 47 процентов новорожденных детей, мальчики – 53 процента.

Среди новорожденных 1 458 близнецов и 57 тройняшек.

В настоящее время в стране на каждую способную к деторождению женщину на протяжении всей жизни приходится 1,9 ребенка.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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