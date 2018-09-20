В Азербайджане изменены правила аренды сельхозземель

20 сентября 2018 20:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственному комитету по вопросам имущества Азербайджана переданы полномочия по выдаче разрешения на сдачу в аренду земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности государства.

Об этом Trend сказали эксперты, комментируя указ Президента Ильхама Алиева «О внесении изменений в указ от 4 мая 2015 года «О внесении изменений в указ Президента Азербайджана от 24 июня 2009 года «Об обеспечении деятельности Государственного комитета по вопросам имущества».

По мнению экспертов, этот указ усилит контроль над использованием земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности государства.

Ранее для аренды этих земель требовалось лишь заключение Государственного комитета по вопросам имущества, и на основе этого заключения земли сдавались в аренду.

«Но «заключение» отличается от «разрешения». Эта разница в том, что «заключение» может и не учитываться, а выдача разрешения уже предусмотрена законом. Для этого в закон «Об аренде земли» и «Положение о Государственном комитете по вопросам имущества Азербайджана» добавлена новая статья», - сказали эксперты.

По их словам, при выдаче разрешений на сдачу в аренду земель сельскохозяйственного назначения осуществляются специальные процедуры.

«Чтобы выдача разрешений на аренду земель сельскохозяйственного назначения была обоснованной, проводятся экономическая оценка и обоснования. Эти изменения позволяют усилить контроль над использованием земель сельскохозяйственного назначения в иных целях. Все это создает в будущем условия для развития сельского хозяйства, в то же время для более широкого использования земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности государства, лишь в сельскохозяйственных целях», - сказали эксперты.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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