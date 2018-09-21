В Баку состоялась церемония открытия Чемпионата мира по дзюдо (ФОТОСЕССИЯ)

21 сентября 2018 17:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку в пятницу в Национальной арене гимнастики состоялась церемония открытия Чемпионата мира по дзюдо.

В церемонии приняли участие президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер, президент Федерации дзюдо Азербайджана Ровнаг Абдуллаев, официальные лица государства, представители международных федераций по различным видам спорта, главы национальных федераций по дзюдо и другие лица.

Церемония открытия состояла из официальной и художественной части. В начале художественной части был представлен видеоролик, состоящий из графических видеоэлементов. Затем состоялись выступления деятелей искусств Азербайджана. Следом с концертной программой выступил всемирно известный итальянский певец Аль Бано.

Во второй день чемпионата определятся победители в индивидуальных соревнованиях среди женщин в весовой категории до 52 килограммов, среди мужчин в весовой категории до 66 килограммов. Сборную Азербайджана в этих весовых категориях представляют Буянкишиг Пуревсурен и Ниджат Шихализаде соответственно, которые вступят в борьбу с 1/32 финала.

Отметим, что в первый день соревнований представитель сборной Азербайджана в весовой категории до 60 килограммов Карамат Гусейнов занял пятое место. Представитель сборной в той же весовой категории Орхан Сафаров и Аиша Гурбанлы в весовой категории до 48 килограммов проиграли в 1/8 финала.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
На одной из улиц Баку обновляется дорожная разметка
Общество 20 сентября 15:11
В Турции отмечают 100-летие освобождения Баку
Турция 15 сентября 07:18
В газете Los Angeles Times вышла статья о красоте Баку
Политика 10 сентября 17:45
Состоится международный симпозиум в связи со 100-летием освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации (ФОТО)
Политика 7 сентября 19:13
Завтра в Баку до 31 градуса тепла
Общество 6 сентября 19:55
На одной из улиц Баку будет ограничено движение
Общество 6 сентября 12:06
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Настало время принять очень серьезные меры против агрессора
Политика 18:01
Президент Ильхам Алиев: Избрание Гейдара Алиева председателем азербайджанского парламента 15 июня 1993 года было поворотной точкой в современной истории
Политика 17:59
В вагонах бакинского метро будут выделены места для размещения инвалидных колясок (ФОТО)
Общество 17:59
Израиль представил свою версию инцидента со сбитым Ил-20
Израиль 17:59
Сотовый оператор готов стимулировать развитие мобильных платежей в Азербайджане
ИКТ 17:58
Россия готова заместить ряд американских товаров на китайском рынке
Россия 17:55
Великобритания продолжит подготовку к Brexit без сделки c Евросоюзом
Европа 17:54
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан является образцом успеха на карте мира
Политика 17:48
Узбекско-корейское газохимическое предприятие привлечет услуги по обязательному страхованию
Тендеры 17:47