В Баку состоялась церемония открытия Чемпионата мира по дзюдо (ФОТОСЕССИЯ)

БАКУ /Trend/ - В Баку в пятницу в Национальной арене гимнастики состоялась церемония открытия Чемпионата мира по дзюдо.

В церемонии приняли участие президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер, президент Федерации дзюдо Азербайджана Ровнаг Абдуллаев, официальные лица государства, представители международных федераций по различным видам спорта, главы национальных федераций по дзюдо и другие лица.

Церемония открытия состояла из официальной и художественной части. В начале художественной части был представлен видеоролик, состоящий из графических видеоэлементов. Затем состоялись выступления деятелей искусств Азербайджана. Следом с концертной программой выступил всемирно известный итальянский певец Аль Бано.

Во второй день чемпионата определятся победители в индивидуальных соревнованиях среди женщин в весовой категории до 52 килограммов, среди мужчин в весовой категории до 66 килограммов. Сборную Азербайджана в этих весовых категориях представляют Буянкишиг Пуревсурен и Ниджат Шихализаде соответственно, которые вступят в борьбу с 1/32 финала.

Отметим, что в первый день соревнований представитель сборной Азербайджана в весовой категории до 60 килограммов Карамат Гусейнов занял пятое место. Представитель сборной в той же весовой категории Орхан Сафаров и Аиша Гурбанлы в весовой категории до 48 килограммов проиграли в 1/8 финала.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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