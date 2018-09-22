В Баку пройдет 20-й Глобальный форум молодых лидеров Специального олимпийского движения

22 сентября 2018 11:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку 24 сентября начнет свою работу 20-й Глобальный форум молодых лидеров Специального олимпийского движения, говорится в субботу в сообщении министерства молодежи и спорта.

Форум продлится до 27 сентября. В нем примут участие 120 человек с ограниченными физическими возможностями, 100 молодых лидеров.

Форум проводится в рамках 50-летнего юбилея Специального олимпийского движения.

Согласно программе форума в мероприятии примут участие двукратный обладатель Кубка мира FİFA Кафу, олимпийский чемпион по волейболу Владимир Грибич, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в многоборье Надя Команечи и другие известные спортсмены.

Футболист Кафу также будет представлен в качестве нового посла по миру Специального олимпийского движения.

Молодые лидеры обсудят активное участие молодежи с ограниченными физическими возможностями во множестве проектах, еще большее расширение инклюзивного движения, развитие бизнес навыков людей с ограниченными возможностями.

Специальное олимпийское движение в Азербайджане, основа которого была заложена в 1990 году, на сегодняшний день объединяет около 5 тысяч спортсменов, которые принимают участие в различных соревнованиях.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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