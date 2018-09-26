В БГУ открылся мемориальный барельеф академику Гасану Абдуллаеву (ФОТО)

26 сентября 2018 20:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском государственном университете (БГУ) в рамках 100-летнего юбилея выдающегося ученого, лауреата Государственной премии, Заслуженного деятеля науки, академика Гасана Абдуллаева открылся мемориальный барельеф. Выступая на церемонии открытия, ректор, академик Абель Магеррамов говорил о создании Гасаном Абдуллаевым фундамента современной физики в Азербайджане, в частности физики и технологии полупроводников, определении ученым основных направлений всестороннего развития этой отрасли науки. По словам ректора БГУ Абеля Магеррамова, Гасан Абдуллаев был одним из известных ученых мировой физической науки. Он в течение 36 лет руководил Институтом физики НАНА, с 1970 по 1983 год проделал огромную работу на посту президента Академии наук Азербайджана.

Выступающие на мероприятии, в котором приняли участие президент НАНА, академик Акиф Ализаде, члены Президиума и директора институтов НАНА, отметили расширение академиком Гасаном Абдуллаевым фундаментальных исследований. Ораторы подчеркнули заслуги ученого в теоретической проработке научных результатов на высоком уровне, более глубоком изучении природных ресурсов республики, комплексных исследованиях для повышения экономической эффективности науки.

Отметим, что академик Гасан Абдуллаев является автором 15 монографий, более 250 изобретений, десятков учебников и более 500 научных статей.

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