В Шамахинском районе завершается реконструкция автодороги (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Завершается реконструкция автомобильной дороги, соединяющей села Чухурюрт-Сис-Галейбугурд-Кечмедин-Галадереси Шамахинского района, говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в четверг.

По завершении строительных работ на дороге будут установлены 98 дорожных знаков, 640 сигнальных столбиков, нанесена дорожная разметка на отрезке дороги протяженностью 48 километров.

Реконструкция данной дороги улучшит транспортную связь между четырьмя населенными пунктами, сельское население получит удобный выезд в райцентр и соседние районы, тем самым они быстрее смогут доставлять на рынки выращенную сельхозпродукцию.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.