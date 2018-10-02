В Центре Гейдара Алиева состоится концерт под управлением дирижера Альвиезе Казелатти

2 октября 2018 11:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева 5 октября будет представлена концертная программа под руководством известного итальянского дирижера Альвиезе Казелатти, говорится в сообщении Центра, распространенном во вторник.

На концерте выступит Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли.

Зрителям будут представлены произведения выдающихся композиторов Вольфганга Амадея Моцарта и Антонина Дворжака.

Солистом выступит народный артист Азербайджана, пианист Мурад Адыгезалзаде.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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