В Центре Гейдара Алиева состоится концерт под управлением дирижера Альвиезе Казелатти

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева 5 октября будет представлена концертная программа под руководством известного итальянского дирижера Альвиезе Казелатти, говорится в сообщении Центра, распространенном во вторник.
На концерте выступит Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли.
Зрителям будут представлены произведения выдающихся композиторов Вольфганга Амадея Моцарта и Антонина Дворжака.
Солистом выступит народный артист Азербайджана, пианист Мурад Адыгезалзаде.
(Текст: Кямаля Сеидова)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.