В Центре Гейдара Алиева состоится концерт под управлением дирижера Альвиезе Казелатти

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева 5 октября будет представлена концертная программа под руководством известного итальянского дирижера Альвиезе Казелатти, говорится в сообщении Центра, распространенном во вторник.

На концерте выступит Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли.

Зрителям будут представлены произведения выдающихся композиторов Вольфганга Амадея Моцарта и Антонина Дворжака.

Солистом выступит народный артист Азербайджана, пианист Мурад Адыгезалзаде.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.