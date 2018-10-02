МВД Азербайджана: В ДТП с участием автобуса и поезда погибли два человека

2 октября 2018 12:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первого октября в поселке Бина Хазарского района Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате чего 42 человека были госпитализированы, двое из которых - Шакир Алиев и Юсиф Дадашзаде скончались, говорится в сообщении МВД Азербайджана, распространенном во вторник.

Расследование проводит Главное управление полиции на транспорте.

Отметим, что первого октября около 14:00 автобус №160 марки "Daewoo, управляемый жителем поселка Бина, ранее судимым Алиханом Ширалиевым, столкнулся с движущимся на охраняемом переезде электровозом.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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