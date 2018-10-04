Бакинцы потратили более 5 млрд манатов на продовольствие, напитки и табачные изделия

4 октября 2018 16:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Объем товарооборота в Баку в январе-августе вырос на 3,1 процента по сравнению с соответствующим периодом 2017 года и составил 12 450,6 миллиона манатов.

Об этом в четверг говорится в сообщении Бакинского городского управления статистики.

Стоимость продовольственной продукции, напитков и табачных изделий, проданных торговой сетью, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросла на 3,1 процента и составила 5 530,1 миллиона манатов, непродовольственных товаров - на три процента и составил 6 920,5 миллиона манатов.

24,4 процента потребительских товаров было продано учреждениями со статусом юридического лица, 62 процента - объектами торговли, принадлежащими индивидуальным предпринимателям, 13,6 процента - на продуктовых рынках столицы.

За восемь месяцев этого года на онлай-торговых площадках было продано продукции на сумму 24,7 миллиона манатов, что по сравнению с соответствующим периодом 2017 года меньше на 17,9 процента.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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