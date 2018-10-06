Стартовали IV Открытый чемпионат Азербайджана и Первенство Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали IV Открытый чемпионат Азербайджана и Первенство Баку по аэробной гимнастике.

В первый день спортсмены выступят в индивидуальных программах в четырех возрастных категориях (7-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет и 15-17 лет), а также в составе троек в трех возрастных категориях (7-8 лет, 9-11 лет и 12-14 лет).

В соревнованиях примут участие спортсмены из Азербайджана (“Оджаг Спорт” и “AyUlduz”), России и Болгарии. Впервые на этом чемпионате выступят гимнасты из Казахстана и Украины.

Финальные выступления состоятся завтра, 7 октября.

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