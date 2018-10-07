Азербайджанские гимнасты удостоены кубков мира в Португалии

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в португальском городе Лоле завершился Кубок мира по тамблингу и батутной гимнастике, сообщает Федерация гимнастики Азербайджана.

В заключении турнира были представлены особые кубки гимнастам, отличившимся на основе итоговых очков всех кубков мира, организованных в этом году. Чемпион Европы по тамблингу 2018 года азербайджанский гимнаст Михаил Малкин, опередив своих соперников, согласно результатам, был удостоен кубка.

Также в синхронной программе по батутной гимнастике Вероника Земляная и Светлана Макштарёва за счет заработанных на всех кубках мира очков завоевали первенство.

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