Расширяется площадь общего архитектурного ансамбля еврейской синагоги в Баку

БАКУ /Trend/ - В Баку по адресу: улица Расула Рзы, 40 рядом с синагогой горских евреев Исполнительная власть столицы сносит старые аварийные квартиры, говорится в сообщении ИВ Баку, распространенном в понедельник.

Одна из аварийных двухкомнатных квартир принадлежит гражданину, долгие годы проживающему за рубежом, а одна комната принадлежит раввину синагоги Моше Кушону. Были проведены переговоры с владельцами квартир, им были даны разъяснения о том, что согласно соответствующему законодательству после вручения документов о собственности по договору купли-продажи на открываемый для них счет будет переведена компенсация, установленная минфином.

В ИВ Баку также сообщили, что по просьбе руководства и членов общины горских евреев за счет снесенных строений будет расширена площадь общего архитектурного ансамбля синагоги, здесь планируется построить вспомогательное строение, которое будет использовано для выполнения других религиозных обрядов. Эта синагога была построена по просьбе членов общины горских евреев, и еврейские общины страны и за рубежом выразили за это большую благодарность.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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