В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" прошел "День здоровья" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В ЗАО «Азербайджанские железные дороги» по случаю 13 октября – профессионального праздника железнодорожников организован «День здоровья».

В рамках этого мероприятия железнодорожники, не покидая рабочие места, могут пройти профилактическое медицинское обследование, говорится во вторник в сообщении ЗАО.

Согласно плану мероприятий медико-санитарной службы ЗАО «АЖД», периодически осуществляется медицинское обследование железнодорожников. Их консультируют, а в случае необходимости железнодорожникам рекомендуется пройти более детальное стационарное или амбулаторное обследование и лечение. Регулярно организуемые «Дни здоровья» являются неотъемлемой частью этой деятельности.

Также осуществляется предварительный и периодический медосмотр работников, ответственных за движение поездов, профилактика профессиональных заболеваний, медосмотры в медпунктах перед рейсами.

В ходе нынешнего мероприятия работников железной дороги обследовали 10 медиков Бакинской больницы железнодорожников. В течение дня 82 человека прошли электрокардиографическое и лабораторное обследование, 12 обследованных приглашены в больницу.

Отметим, что мероприятия в рамках «Дня здоровья», посвященного профессиональному празднику работников железных дорог, проводятся в медучреждениях, находящихся в подчинении медико-санитарной службы ЗАО «АЖД».

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