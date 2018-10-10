В Азербайджане будет усилена соцзащита работников Агентства пищевой безопасности

10 октября 2018 11:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 50 процентов штрафов, собранных за нарушение требования закона «О ветеринарии», планируется направлять на усиление социальной защиты работников Агентства пищевой безопасности.

В связи с этим подготовлен законопроект, предусматривающий внесение дополнения в этот закон с целью усиления соцзащиты работников агентства.

Согласно дополнению, 50 процентов средств, собранных в виде штрафов за нарушение требований закона "О ветеринарии", а также штрафов, назначенных по направленным в суды делам об административных проступках, будут направлены на усиление соцзащиты.

Распределение этих средств и порядок их использования устанавливается структурой, определенной соответствующим органом исполнительной власти.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Иран заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в упрощении торговли ветеринарной продукцией
Общество 8 октября 19:00
Около 30 тонн продукции азербайджанского пчеловодства не отвечали требованиям качества - Агентство
Общество 4 октября 16:43
В Азербайджане арестованы лица, нарушавшие санитарно-гигиенические нормы при забое птицы
Общество 26 сентября 15:18
Агентство пищевой безопасности Азербайджана о запрете на продажу ряда кондитерских изделий
Экономика 24 сентября 16:33
Назначен председатель правления Азербайджанского института пищевой безопасности
Общество 15 сентября 11:28
В Азербайджане запрещена продажа ряда видов молочной продукции
Общество 13 сентября 15:39
Лента новостей
Азербайджан оказал помощь палестинскому народу
Политика 12:18
Азербайджан примет участие в заседании Совета министров обороны стран- участниц СНГ
Политика 12:13
В Бакинской Высшей школе нефти пройдет III Евразийская конференция IAEE
Энергетика 12:06
Azer Turk Bank предлагает выгодные условия по услугам и продуктам
Бизнес 11:53
Бакинская фондовая биржа проведет аукцион по размещению ипотечных облигаций
Бизнес 11:53
Азербайджан презентует новый туристический бренд и стратегию развития туризма (Эксклюзив)
Туризм 11:48
В Астане начал работу Съезд лидеров мировых и традиционных религий
Казахстан 11:38
Туркменистан активно сотрудничает со Всемирной организацией интеллектуальной собственности
Бизнес 11:35
В Могилеве начал работу V Форум регионов Беларуси и России
Беларусь 11:30