Первый вице-президент Мехрибан Алиева присутствовала на концерте «Хора Турецкого» в Центре Гейдара Алиева (ФОТО)

11 октября 2018 01:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В среду на сцене Центра Гейдара Алиева выступил знаменитый российский «Хор Турецкого».

Среди присутствовавших на концерте, прошедшем с аншлагом, находилась Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева.

Арт-группа представила в концертной программе самые известные композиции из своего репертуара.

Дебют «Хора Турецкого», в который входят исполнители, обладающие уникальным голосом, широкими вокальными возможностями, актерским мастерством и необычной харизмой, состоялся 1990 году. Создатель и художественный руководитель группы – народный артист России Михаил Турецкий. Репертуар коллектива безграничен, группа выступает в различных жанрах - от мировой классики до рока, от поп-музыки до оперы, от джаза до народных песен.

В репертуаре «Хора Турецкого» композиции более чем на 10 языках. Некоторые называют эту группу рекордсменом популярности, так как она выходила на сцену более 6 тысяч раз, во время турне преодолела расстояние в 4,5 миллиона километров. Коллектив не только дает регулярные концерты в различных городах России, но и часто бывает на гастролях в Прибалтийских странах, Германии, Соединенных Штатах Америки, Канаде, Израиле и Беларуси. Группа также выступала в Испании, Нидерландах, Бельгии, Швейцарии, Австралии, Китае и во Вьетнаме. Только в мае этого года в рамках музыкального марафона группа в течение 10 дней выступила с концертами в различных городах 7 стран – Париже, Любляне, Вене, Берлине, Тель-Авиве, Нью-Йорке и Минске.

Концерты группы всегда проходят аншлагом. Концертная программа под названием «Песни Победы», представленная 9 мая 2015 года в Москве, собрала рекордную аудиторию – 150 тысяч зрителей. Одна из особенностей коллектива заключатся в том, что он может вызвать у любой аудитории желание подпевать.

«Хор Турецкого», исполняющий хиты на различных языках, предподнес сюрприз азербайджанским зрителям, спев на нашем родном языке знаменитую песню Муслима Магомаева «Азербайджан».

После концерта Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась с коллективом «Хора Турецкого», сфотографировалась с ним на память.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с национальным павильоном с выставки «Милан Экспо 2015» (ФОТО)
Политика 8 октября 13:23
Роб Собхани: Визит Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Италию еще более укрепит двусторонние связи
Политика 2 октября 07:00
Завершился официальный визит Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Италию
Политика 26 сентября 18:11
Президент Италии дал официальный обед в честь Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой (ФОТО)
Политика 26 сентября 17:58
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии катакомб святого Себастьяна в Риме (ФОТО)
Политика 26 сентября 16:48
Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с госсекретарем Святого Престола (ФОТО)
Политика 26 сентября 16:08
Лента новостей
Индекс Dow Jones упал на 3% на фоне повышения доходности гособлигаций США
Бизнес 01:38
Европарламент проголосовал за запрет одноразовой посуды в ЕС
Европа 00:28
Глава MITC встретился с главным операционным директором Veon
Узбекистан 10 октября 23:51
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Индонезии
Другие страны 10 октября 23:30
В Словакии упал военный самолет
Европа 10 октября 23:28
Назван самый дорогой для туристов город
Арабские страны 10 октября 23:05
Приверженность принципам ОБСЕ и международного права в вопросе нагорно-карабахского конфликта отложена в сторону - Церетели
Нагорно-карабахский конфликт 10 октября 22:56
Ураган "Майкл" достиг побережья Флориды
США 10 октября 22:51
Премьер Армении назвал дату своей отставки
Армения 10 октября 22:50