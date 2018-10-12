За три квартала текущего года население Азербайджана потратило свыше 26 млрд манатов на продукты питания и иные товары

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре 2018 года в Азербайджане стоимость продукции, реализованной посредством сети розничной торговли, составила 26,2 миллиарда манатов, что на 2,7 процента превышает показатели соответствующего периода 2017 года, говорится в сообщении Государственного комитета по статистике.

13 миллиардов 133,9 миллиона манатов товарооборота составили продовольственные товары, напитки и табачные изделия, 13024,2 миллиона манатов – непродовольственные товары. Стоимость реализованной продукции превысила показатели января-сентября 2017 года на 2,1 процента и 3,3 процента, соответственно.

За отчетный период покупатели 45,9 процента своих средств потратили на продовольственную продукцию, 4,3 процента – на напитки и табачные изделия, 18,2 процента – на текстильные изделия, одежду и обувь, 6,3 процента – на электротовары и мебель, 5,7 процента – автомобильное топливо, 1,3 процента – на фармацевтические и медицинские товары, 0,7 процента – компьютеры, телекоммуникационное оборудование и печатную продукцию, 17,6 процента – на другую непродовольственную продукцию.

В январе-сентябре этого года 16,9 процентов потребительской продукции было продано торговыми предприятиями, 50,8 процента – частными предпринимателями, 32,3 процента – на рынках и ярмарках.

Среднемесячный розничный товарооборот в отчетный период составил 296,3 маната, что по сравнению с соответствующим периодом 2017 года больше на 12,9 манатов. Житель стран каждый месяц покупал продовольственную продукцию, напитки и табачные изделия в среднем на сумму 148,8 маната, непродовольственные товары – в среднем на сумму 147,5 маната.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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