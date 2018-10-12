Приостановлено газоснабжение домов в зоне оползня в Баку

12 октября 2018 16:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Приостановлена подача газа в дома в зоне оползня в бакинском поселка Бадамдар, сказал в пятницу Trend глава пресс-службы ПО «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев.

По его словам, после того, как произошел оползень, была остановлена подача газа в 11 частных домах, расположенных на участке.

«В настоящее время наши сотрудники находятся на месте происшествия. Мы ждем решения, которое будет принято до конца дня. В зависимости от решения станет известно, возможно ли подача газа», - сказал Кербалаев.

Сегодня днем была приостановлена подача электроэнергии на участок в поселке Бадамдар, где произошел оползень.

Отметим, что сегодня днем на склоне у дороги, ведущей на «20-й участок» поселка Бадамдар, активизировался оползень. В результате на дороге было ограничено движение транспорта и жители восьми частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

(автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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