Международный банк Азербайджана стал спонсором джазового фестиваля

15 октября 2018 17:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана выступил в роли спонсора, проводимого с 14 октября в Баку Международного джазового фестиваля. Открытие фестиваля состоялось в “Elektra Events Hall”.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник, программа фестиваля, который продлится до 28 октября, богата интересными мероприятиями, которые пройдут в Международном центре мугама и джаз-клубе Rotunda. Также в рамках фестиваля будут проведены различные выставки, семинары, мастер-классы, показы фильмов и встречи с мастерами джаза.

Международный джазовый фестиваль в Баку проводится с 2005 года. В фестивале принимают участие как местные, так и зарубежные звезды джаза. С 2017 года этот фестиваль стал членом организации “European Jazz Network”.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 38 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.

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