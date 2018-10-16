В Азербайджане созданы два новых центра при Агентстве интеллектуальной собственности

16 октября 2018 15:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана принял решение об обеспечении деятельности Центра экспертизы патентов и товарных знаков при Агентстве интеллектуальной собственности.

Соответствующее решение подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Таким образом, создан Центр экспертизы патентов и товарных знаков при Агентстве интеллектуальной собственности. Также утвержден устав и структура центра. Полномочия учредителя центра будет осуществлять Кабинет министров.

Первоначальный уставной капитал центра составит 500 тысяч манатов.

Также премьер-министр подписал решение об обеспечении деятельности Центра обеспечения прав интеллектуальной собственности при Агентстве интеллектуальной собственности.

Решением утверждены устав и структура центра.

Первоначальный уставной капитал центра составит 300 тысяч манатов.

Агентству интеллектуальной собственности поручено в месячный срок назначить председателя и членов Наблюдательного совета центра, утвердить число сотрудников и штатное расписание.

Центрам поручено в течение трех дней с момента вступления в силу этого решения обратиться в министерство по налогам для прохождения государственной регистрации; агентству - в течение дня после госрегистрации проинформировать об этом Кабинет министров.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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