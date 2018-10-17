UNEC стал победителем номинации «Какой университет вы выбрали бы для получения образования» (ФОТО)

17 октября 2018 17:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Образовательный портал Mektebgushesi.az среди высших учебных заведений Азербайджана провел опрос по теме «Какой университет вы выбрали бы для получения образования». В опросе в основном участвовали родители и абитуриенты. Результаты, представленные 43 высшими учебными заведениями страны, определены соответственно голосованию 27 431 респодента. В опросе, проведенном по номинации «Какой университет вы выбрали бы для получения образования», UNEC стал первым по числу голосов, которое составило 8 311, сообщает вуз в среду.

На церемонии представления диплома приняли участие учредитель и главный редактор образовательного портала mektebgushesi.az Мазахир Мамедли, эксперты образования Шахлар Аскеров и Надир Исрафилов.

На встрече с ректором UNEC, профессором Адалатом Мурадовым эксперты образования говорили о новшествах, осуществляемых в университете в последние годы. Затронув вопрос о превращении UNEC за короткое время в самое инновационное высшее учебное заведение страны, гости особо отметили, что эти достижения нашли отражение в опросе, высоко оценили то, что за последние 4 года набравшие наивысшие баллы по II группе специальностей в выборе университета отдали предпочтение UNEC. Раскрыв основную цель проведения опроса, Мамедли дал подробную информацию о мониторинге голосования, отзыве экпертов и его результатах.

Подчеркнув, что «Нашей целью является вывести UNEC в ряды университетов мирового уровня», Мурадов отметил, что работа в этом направлении все еще продолжается и выразил уверенность в достижении поставленных целей за короткое время. Ректор поблагодарил руководство портала и экспертов образования за опрос, проведенный в направлении развития образования.

Затем ректору UNEC был вручен диплом номинационного опроса «Какой университет вы выбрали бы для получения образования».

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