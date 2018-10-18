Главный фактор, приводящий к психическим расстройствам, - обилие информации - Герай Герайбейли

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане увеличилось число психически больных людей.

В 2017 году лечебно-профилактические учреждения зарегистрировали 100 806 психически больных людей, в 2016-м - 96 848, в 2015 году - 96 079.

В 2017 году на каждые 100 000 человек в стране приходилось 1 030,9, в 2016 году - 999,5, а в 2015 году – 1 002,3 психически больных.

Также в стране увеличилось число больных, которым впервые был поставлен диагноз психическое расстройство и расстройство поведения. В 2017 году данный диагноз был впервые поставлен 10 281 больному, в 2016 году - 10 058-ми, в 2015 году - 7 764 больным.

Также увеличилось число психических расстройств и расстройств поведения среди детей. В 2017 году такой диагноз был поставлен 2 889 детям, в 2016 году - 2 187 детям, в 2015 году - 1 739 детям.

Как сказал Trend ректор Азербайджанского медицинского университета, профессор, психиатр Герай Герайбейли, сегодня рост числа психических расстройств и расстройств поведения среди детей связан с гиперинформацией, то есть изобилием информации.

По его словам, есть множество факторов, приводящих к возникновению этих расстройств среди детей, но самым основным можно считать фактор гиперинформации.

Герайбейли добавил, что к гиперинформации также относятся онлайн-игры.

Герайбейли отметил, что игра часами в компьютерные игры оказывает непосредственное воздействие на психику.

По его словам, замкнутость, нестабильное настроение, вспыльчивость, нервное напряжение, нарушение сна вытекают из этого.

Герайбейли считает, что повышение физической активности, занятия спортом, прогулки на свежем воздухе, правильное питание могут решить эти проблемы.

«Считаю, что предназначенные для детей компьютерные игры должны в определенном смысле регулироваться. Игра часами в компьютерные игры оказывает прямое негативное воздействие на психику людей, в особенности на психику детей. Люди лишаются живого общения», - добавил Герайбейли.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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