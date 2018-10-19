Минэкологии Азербайджана о текущей ситуации в оползневых зонах ряда территорий страны

19 октября 2018 17:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовало последние данные по ситуации, наблюдаемой на оползневых участках Азербайджана.

Начальник экспедиции геологического планирования Национальной геологоразведочной службы министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Азиз Гаралов сказал, что в настоящее время на территории страны наблюдается активность в оползневых зонах.

«В поселке Зых, на территории «Zəli gölü» в поселке Масазыр, в оползневой зоне в жилом массиве «At yalı» Абшеронского района наблюдается активность. На оползневых участках в Шамахинском, Исмаиллинском районах также наблюдается активность. В селе Муганлы Шамахинского района, в Исмаиллинском районе и на 132-ом километре дороги Баку-Шамахы-Евлах наблюдается напряженность, в определенных местах зарегистрированы обвалы. Помимо этого, в селе Гойдан, входящем в административную территориальную единицу Лагидж Исмаиллинского района, два месяца назад наблюдался оползень и в настоящее время он находится в активной фазе", - отметил Гаралов.

По словам начальника экспедиции, в Лерике, Ярдымлы, на ряде участков дорог Лерика произошли проседания и оползни", - добавил начальник экспедиции.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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