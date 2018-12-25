В Азербайджане будут приняты серьезные меры против спортцентров, незаконно продающих допинг - агентство

БАКУ /Trend/ - Со следующего года в Азербайджане в отношении спортивных центров, незаконно продающих допинг, будут приняты серьезные меры.

Об этом во вторник сказала директор Национального антидопингового агентства Азербайджана Шафаг Гусейнли на пресс-конференции, посвященной итогам года, сообщает Trend.

Гусейнли отметила, что дело дошло до того, что эти незаконные действия пропагандируются в соцсетях и на телеканалах.

«Эти противоправные действия могут иметь серьезные негативные последствия для здоровья молодежи. Поэтому со следующего года агентство совместно с правоохранительными органами будет принимать серьезные меры против спортзалов, где незаконно продается допинг», - сказала Гусейнли.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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