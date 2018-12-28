В Баку в рамках проекта "Наш двор" благоустроен очередной двор (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Успешно продолжается реализация проекта «Наш двор» по благоустройству неухоженных дворов, осуществляемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на объединение.

В пятницу в рамках проекта на проспекте Ататюрка 37, 37A и 39 Наримановского района Баку был благоустроен двор, охватывающий здания, где проживает около 1 500 человек.

Основная цель проекта «Наш двор» - моделирование экологически чистых и благоустроенных дворов, восстановление зеленых насаждений, формирование здорового образа жизни, создание безопасных и комфортных условий для жителей.

В рамках проекта «Наш двор» во дворе площадью 1 300 квадратных метров с целью создания благоприятных условий для удобного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья и для развития детей всех возрастных групп установлены специальные сооружения, созданы площадка для мини-футбола и шахматная доска, площадка со спортивными тренажерами, а также велосипедная дорожка протяженностью 500 метров и шесть беседок.

Основная цель создания подобных площадок – охрана здоровья молодежи, эффективная организация ее досуга, в том числе обеспечение массовости занятий спортом.

С учетом пожеланий и интересов жителей полностью отремонтированы фасады и подъезды многоквартирных зданий. Помимо этого, на территории площадью около 3 500 квадратных метров заложена полоса озеленения, дополнительно высажено около 100 деревьев и кустарников. С целью обеспечения удобства населения установлены камеры видеонаблюдения.

Двор, сданный в Наримановском районе, является двенадцатым двором, благоустроенным в рамках проекта.

Проект будет реализован во всех районах Баку. В связи с этим просьба представлять в Общественное объединение IDEA информацию и рекомендации о нуждающихся в благоустройстве дворах столицы.

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