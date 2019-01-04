Низами Гянджеви является тюркским, азербайджанским поэтом - депутат

БАКУ /Trend/ - Низами Гянджеви является тюркским, азербайджанским поэтом.

Об этом в пятницу сказала директор Института востоковедения имени Зии Буньядова Национальной академии наук Азербайджана, академик, депутат Говхар Бахшалиева, комментируя новые обсуждения по поводу национальной принадлежности выдающегося азербайджанского поэта Низами Гянджеви, а также то, что некоторые авторы называют его персидским поэтом, сообщает Trend.

"Специалистами было полностью доказано, что Низами Гянджеви является именно азербайджанским поэтом. Он родился и вырос в тюркской семье", - сказала директор института.

Бахшалиева отметила, что стиль поэзии Низами на персидском называется "себки-азербайджани".

Также Бахшалиева сказала, что именно азербайджанские поэты писали в этом стиле и данный стиль значительно отличался от стиля классических персидских поэтов.

"Это является вторым очень весомым аргументом о принадлежности Низами к тюркской нации", - отметила Бахшалиева.

По ее словам, Низами писал на фарси потому, что в средние века языком поэзии всего региона от Средиземного моря до Индии, включая Центральную Азию, являлся фарси.

Депутат подчеркнула, что не только Низами, но и другие гении, к примеру Джалаладдин Руми, писали на фарси.

"Десятки, сотни других поэтов писали свои произведения на фарси. Даже в 18 веке были поэты, которые писали свои стихи на фарси", - добавила Бахшалиева.

"Такие видные поэты, как Ашраф Марагаи, Абдибей Ширази, Саиб Тебризи, писали свои стихи на фарси. Саиб Тебризи даже считался самым видным представителем фарсиязычной поэзии. Или большой индийский поэт Амир Хосров Дехлеви, подражая Низами, написал на фарси "Хамсе". В таком случае неправильно называть Низами персидским поэтом, он является азербайджанским поэтом, который писал на фарси", - сказала депутат.

Академик также рассказала о случае, когда Низами был представлен как персидский поэт.

"Несколько лет назад я участвовала в открытии бюста Низами в библиотеке "Искандария" в Египте. Также прошла презентация объемной монографии арабского исследователя о Низами Гянджеви. Уже во введении книги автор называет Низами представителем наследия персидской культуры. 99,9 процента использованных материалов о Низами составили исследования, написанные на фарси", - сказала Бахшалиева.

Академик также сказала, что автор называет Низами персидским поэтом, используя источники, написанные лишь на фарси.

«Чтобы предотвратить такого рода искажения, нам необходимо писать о том, что Низами является азербайджанским поэтом, который писал свои поэмы на фарси», - добавила директор института.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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