Завтра в Азербайджане ожидается сильный ветер

9 января 2019 14:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, ожидается сильный северо-западный ветер, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

В ночь на 10 января местами ожидается дождь.

На Абшеронском полуострове температура воздуха составит ночью 2-5, днем - 5-8, в Баку ночью - 2-4, днем - 5-7 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 до 770 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 80-90, днем - 60-70 процентов.

В некоторых восточных районах Азербайджана завтра прогнозируются осадки, местами туман, порывистый западный ветер.

Ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 7-11 градусов тепла, в горах ночью - 3-8, на высокогорных территориях - 10-15 градусов мороза, днем - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В районах республики до второй половины завтрашнего дня местами ожидается порывистый ветер.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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