В Азербайджане будет проведена гуманитарная акция для семей шехидов и инвалидов событий 20 Января

15 января 2019 18:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мобильная клиника Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой 16 января проведет в Азербайджане гуманитарную акцию для семей беженцев и инвалидов событий 20 января.

Как сказала во вторник Trend руководитель научно-организационного отделения Центра Язгуль Абдыева, акция будет проведена в Обществе «20 Января». Цель гуманитарной акции – оперативное обследование и лечение пациентов, выявление у них аномалий рефракции. Также целью является проведение мониторинга глазных заболеваний, обсуждение и принятие решений по полученным результатам.

Отметим, что оснащенная самым современным медицинским оборудованием выездная клиника Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой была создана в 2005 году. За прошедший период мобильная клиника центра провела обследование и лечение граждан в ходе 130 офтальмологических акций в 92 городах и районах страны.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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