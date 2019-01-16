В Азербайджане в связи с резким похолоданием соцубежища будут работать в усиленном режим

16 января 2019 13:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Социальные убежища министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана будут работать в усиленном режиме в связи с резким похолоданием, которое будет наблюдаться в ночь с 16 на 17 января, и сохранится до второй половины 18 января, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство.

Как говорится в сообщении, нуждающиеся будут размещены в социальных убежищах для лиц старше 18 лет, не имеющих жилья, или размещены в Учреждение реабилитации и социального убежища для бездомных, одиноких и несовершеннолетних лиц, находящихся в социально-опасной ситуации.

С этой целью создан штаб, с которым можно связаться по телефону: (050) 669 33 66, (070) 669 33 66.

Просьба к гражданам позвонить по этим номерам или связаться с call-center «142» министерства, чтобы периодически сообщать о лицах, нуждающихся в социальных убежищах в холодную погоду, и о местах их нахождения.

Размещенные в убежищах лица будут обеспечены едой, медпомощью и др.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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