В Азербайджане отозваны некоторые лекарственные препараты

21 января 2019 14:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центр аналитической экспертизы министерства здравоохранения Азербайджана отозвал лекарственный препарат для инфузий Thiogamma®Turbo серии 18F103, произведенный компанией "Wörwag Pharma GmbH and Ko.KG", сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центр.

В Центре сообщили, что этот препарат был отозван в минувшем году.

Препарат был отозван по причине риска нарушения стерильности и апирогенности в связи с нарушением герметичности флаконов.

В течение второй половины 2018 года в связи с обнаружением в веществе валсартан канцерогенного - N-нитрозодиметиламина (НДМА) в Центре было принято решение отозвать все содержащие валсартан лекарственные средства. В этот период был запрещен импорт, а также оптовая и розничная продажа лекарств содержащих в своем составе валсартан.

В течение второго полугодия прошлого года в лаборатории Центра отделом импорта-экспертизы лекарственных средств был проведен анализ 16270 тысяч (в течение всего года – 31886 тысяч) препараторов и вынесены соответствующие заключения.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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