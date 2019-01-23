На английском и португальском языках издана книга, посвященная 100-летию АДР (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При поддержке Азербайджанского агентства помощи международному развитию министерства иностранных дел и посольства Азербайджана в Бразилии на английском и португальском языках издана книга профессора Бразильского университета Лейлы Биджос «Роль мультикультурализма в государственной политике Азербайджана», сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД.

Книга посвящена 100-летию Азербайджанской Демократической Республики.

В книге содержится информация об исторических корнях традиций мультикультурализма в Азербайджана, приведены примеры проживания представителей различных народов и религий в стране в условиях мира и дружбы, отражена государственная политика, проводимая в Азербайджане в связи с мультикультурализмом, и законодательная база.

В книге рассказывается о значимости мероприятий международного уровня по мультикультурализму, межкультурному и межрелигиозному диалогу.

В книге также говорится об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте.

Автор отмечает, что пропагандируемые Азербайджаном идеи мультикультурализма служат обеспечению мира, безопасности внутри страны, а также в регионе в мире. Оккупация соседней Арменией азербайджанских земель оценивается как угроза миру и безопасности.

В посольстве Азербайджана в Бразилии состоялась презентация книги. В мероприятии приняли участие члены парламента, сотрудники министерства иностранных дел, дипломатического корпуса и представители СМИ.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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