В Азербайджане резко сократилась смертность от туберкулеза

14 марта 2019 22:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В области борьбы с туберкулезом в пенитенциарных учреждениях Азербайджана достигнуты большие результаты.

Об этом в четверг во время слушаний в Милли Меджлисе (парламенте) на тему «Борьба с туберкулезом в Азербайджане» сказал начальник Главного медицинского управления министерства юстиции Рафаэль Мехтиев.

По его словам, процент смертности от туберкулеза в пенитенциарных учреждениях в 2018 году по сравнению с 1995 годом был меньше в 126 раз, по сравнению с 2005 годом – в 11 раз, по сравнению с 2015 годом – в два раза.

Мехтиев отметил, что в этом году трое заключенных, зараженных как туберкулезом, так и гепатитом и СПИДОМ, скончались в лечебных учреждениях министерства.

«Посредством международных проектов мы можем привлекать дополнительные средства для борьбы с туберкулезом и СПИДОМ», - добавил Мехтиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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