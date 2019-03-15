Экс-глава Аппарата минсвязи Азербайджана отпущен на свободу

15 марта 2019 15:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бывший глава Аппарата министерства связи и высоких технологий Азербайджана Видади Зейналов отпущен на свободу

Решение об его освобождении принял Сабунчинский районный суд, сообщает в пятницу Trend.

В решении говорится, что он отбыл 4/5 срока наказания.

Отметим, что 27 июля 2017 года в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное разбирательство по уголовному делу бывших высокопоставленных сотрудников министерства связи и высоких технологий Азербайджана, арестованных по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, присвоении и растрате бюджетных средств, и бывший руководитель Аппарата министерства связи и высоких технологий Видади Зейналов был осужден на 13 лет лишения свободы.

В ноябре прошлого года Зейналов подал апелляцию, и решением Апелляционного суда срок его наказания был снижен до четырех лет.

Видади Зейналов обвинялся по статьям 179.3.1 (присвоение или растрата, совершенные организованной группой), 179.3.2 (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Суд смягчил наказание осужденным экс-сотрудникам минсвязи Азербайджана
Происшествия 7 ноября 2017 19:06
Экс-глава аппарата минсвязи Азербайджана осужден на 13 лет с конфискацией имущества
Общество 27 июля 2017 12:27
Экс-главу аппарата минсвязи Азербайджана могут осудить на 14 лет
Происшествия 19 мая 2017 15:50
Исламиаду «Баку-2017» будут обслуживать до 250 «лондонских» такси
Общество 28 апреля 2017 15:32
В Азербайджане созданы штаб и рабочая группа по обеспечению кибербезопасности Исламиады
ИКТ 28 апреля 2017 13:36
Экс-глава аппарата минсвязи Азербайджана отказался давать показания в суде
Общество 3 февраля 2017 15:46
Лента новостей
В селах Билясуварского района Азербайджана ведется профилактическая вакцинация животных
Общество 16:55
Поддержка от Expressbank детям с талассемией
Общество 16:50
В Баку определились финалисты Кубка мира по спортивной гимнастике в упражнениях на перекладине
Общество 16:47
Известная американская радиопрограмма посвятила выпуск Aзербайджану
Политика 16:39
Указ по поводу эксплуатации многоквартирных зданий не затрагивает частные дома - Администрация Президента Азербайджана
Общество 16:35
Число жертв стрельбы в Новой Зеландии возросло до 49
Другие страны 16:19
Агентство пищевой безопасности Азербайджана проводит фитосанитарные проверки (ФОТО)
Общество 16:15
Путин назвал "жестоким и циничным" теракт в Новой Зеландии
Россия 16:15
Вынужденные переселенцы могут быть переселены из Баиловской оползневой зоны в Баку
Общество 16:14