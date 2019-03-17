Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, утром и вечером местами ожидается изморось, будет дуть сильный северо-западный ветер, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6 градусов тепла, днем – 7-10 градусов тепла. Температура воздуха в Баку ночью составит 4-6 градусов тепла, днем – 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 756 до 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80 процентов.

В районах Азербайджана завтра местами ожидается дождь, в отдельных местах будет интенсивным, в горных и предгорных территориях - снег. Ночью и утром местами будет туман. Будет дуть местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-7 градусов тепла, днем – 9-14 градусов тепла. В горах температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем – 3-7 градусов тепла.

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