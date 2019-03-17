Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла

17 марта 2019 14:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, утром и вечером местами ожидается изморось, будет дуть сильный северо-западный ветер, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6 градусов тепла, днем – 7-10 градусов тепла. Температура воздуха в Баку ночью составит 4-6 градусов тепла, днем – 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 756 до 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80 процентов.

В районах Азербайджана завтра местами ожидается дождь, в отдельных местах будет интенсивным, в горных и предгорных территориях - снег. Ночью и утром местами будет туман. Будет дуть местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-7 градусов тепла, днем – 9-14 градусов тепла. В горах температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем – 3-7 градусов тепла.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Обнародован прогноз погоды на понедельник
Общество 3 марта 13:02
Завтра в Баку ожидается переменная облачность, временами пасмурно
Общество 17 февраля 19:32
В Азербайджане резко ухудшится погода
Общество 14 февраля 17:17
Обнародован прогноз погоды на понедельник
Общество 10 февраля 13:31
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на первый день января 2019 года
Общество 31 декабря 2018 14:04
Oбнародован прогноз погоды на последний день 2018 года
Общество 30 декабря 2018 19:29
Лента новостей
Кубок мира по спортивной гимнастике в Баку организован потрясающе - экс-президент Хорватии (ФОТО)
Общество 15:43
В Азербайджане потрясающая Национальная арена гимнастики - хорватский дипломат (ФОТО)
Общество 15:27
Состоялась церемония награждения победителей и призеров второго дня финалов Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку (ФОТО)
Общество 14:54
В Баку определились победители Кубка мира по спортивной гимнастике в упражнениях на перекладине
Общество 14:14
Начальник инспекции по исполнению наказаний: Президент Ильхам Алиев подарил счастье, радость многим семьям
Политика 14:13
В Бакинском следственном изоляторе № 1 прошло исполнение распоряжения о помиловании (ФОТО)
Общество 14:02
В Новой Зеландии закрыли аэропорт из-за подозрительного предмета
Другие страны 13:57
В Баку определились победительницы Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в вольных упражнениях
Общество 13:46
В Национальной арене гимнастики продолжаются финальные соревнования Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку (ФОТО)
Общество 13:37