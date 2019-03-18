ИВ Баку призвала горожан к осторожности из-за непогоды

БАКУ /Trend/ - Исполнительная власть Баку призвала горожан к осторожности в связи с сильным ветром.

Как сказал в понедельник Trend начальник отдела охраны растений Хозяйственного объединения по озеленению ИВ Орхан Мамедов, сильный ветер, который сейчас наблюдается в столице, может повалить даже здоровые деревья, вырывая их с корнем.

«Поэтому просьба к водителям не парковаться под деревьями», - сказал он.

Отметим, что сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове дует порывистый северо-западный ветер.

Ранее Нацдепартамент гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов предупредил об ожидаемом ухудшении погоды.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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