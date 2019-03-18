Аллахшукюр Пашазаде поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз

18 марта 2019 22:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз, передает в понедельник Trend со ссылкой на Управление.

"Дорогие сограждане! Сердечно поздравляю вас с древним, благословенным праздником Новруз, желаю вам счастья, благополучия, радости и праздничного настроения. Новруз занимает особое место в древней истории и является важным народным праздником. Праздник Новруз, который приносит свежесть, новое настроение, дает новую жизнь земле, является символом обновления и рождения жизни", - говорится в поздравлении.

В поздравлении отмечается, что Новруз, являющийся народным праздником, дарующим обновление человеческой жизни, приносящим изобилие и достаток семьям, занимает особое место в исторической памяти народа и олицетворяет любовь к Всевышнему, ко всему, что создано им. Этот праздник вдохновляет сынов Родины на хорошие поступки и благородные дела, говорится в поздравлении.

"Каждый праздник Новруз укрепляет нашу веру в победу в Карабахе. Мы видим благополучное будущее народа, обеспечение мирной и стабильной жизни в мудрой государственной политике, решительно проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, и от всей души поддерживаем этот путь", - подчеркивается в обращении главы УМК.

"Еще раз сердечно поздравляю вас с народным праздником, желаю каждой семье счастья, хорошего настроения", - говорится в поздравлении.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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