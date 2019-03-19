В Баку начался новрузовский фестиваль

19 марта 2019 12:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня в бакинском парке «Сахиль» начинается фестиваль по случаю праздника Новруз, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Парк разделен на лаундж, торговые, сценические и развлекательные зоны.

Фестивальная зона будет работать с 11:00 до 21:00, а непосредственно в праздничные дни 19, 20 и 21 марта - до 23:00.

В ходе фестиваля в парке будут демонстрироваться ручные работы гончаров, ковроткачей, мастеров кукол, ювелиров и др., проводиться мастер-классы, а также организована ярмарка по продаже ручных работ.

На протяжении всего фестиваля известные кулинары будут готовить блюда национальной кухни. Также гостям будут представлены музыкальная и другие развлекательные программы.

В рамках фестиваля будет создана брендовая зона финальной лиги УЕФА, организованы футбольное поле, дни автографов спортсменов.

В эти праздничные дни будет показана музыкальная театральная постановка с новрузовскими персонажами, предложенная в новой концепции.

Фестиваль продолжится до 24 марта.

Мероприятие организовано Бакинским туристическим информационным центром при поддержке Государственного агентства по туризму и Азербайджанского бюро по туризму.

Напомним, что 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 марта объявлены в Азербайджане нерабочими днями в связи с праздником Новруз.

Отметим, что в соответствии с резолюцией ООН 21 марта считается Международным днем Новруза.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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