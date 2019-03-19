По инициативе Фонда Гейдара Алиева для сирот и детей, нуждающихся в особой заботе, проведены мероприятия по случаю праздника Новруз (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - По инициативе Фонда Гейдара Алиева во вторник в Центре талассемии, в психоневрологическом учреждении социальных услуг № 1 в поселке Бузовна, в детдоме №2 в Сураханском районе, детдоме №1 в Низаминском районе, и детдоме №3 в Хатаинском районе были организованы мероприятия по случаю праздника Новруз.

Фонд Гейдара Алиева, определивший в качестве приоритетных направлений реализацию социальных проектов, окружение всесторонней заботой подрастающего поколения, регулярно проводит празднества для сирот и детей, нуждающихся в особой заботе.

Оставаясь верным традиции, Фонд вновь подарил радость этим детям. В празднествах, организованных в Илахыр чершенбе, детям были представлены развлекательные программы.

Детям было рассказано о традициях и обычаях праздника Новруз, проведены викторины и различные игры.

Благодаря очередной акции, организованной Фондом Гейдара Алиева, взявшим на себя такую миссию как делить радость с детьми, постоянно быть рядом с ними, дети прожили еще один содержательный и запоминающийся день.

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