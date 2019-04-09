Азербайджанский борец стал 3-х кратным чемпионом Европы

9 апреля 2019 21:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский борец Гаджи Алиев завоевал золотую медаль Чемпионата Европы по борьбе (весовая категория 65 кг) в столице Румынии Бухаресте, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана.

Алиев стартовал победой на спортсменом из Беларуси, затем победил армянского борца. В 1/4 финала азербайджанский борец победил спортсмена из России, а в полуфинале - Молдовы.

В финале Чемпионата Европы Алиев оказался сильнее турецкого борца.

Отметим, что Гаджи Алиев до победы в этом финале являлся 3-х кратных чемпионом мира и 2-х кратным чемпионом Европы по борьбе.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Биологи выяснили, где находится главный "сборочный цех" вируса гриппа
В мире 14:59
Баку и Бухарест свяжут прямые авиарейсы
Бизнес 30 октября 2018 17:45
Азербайджанский борец Эльдениз Азизли стал чемпионом мира
Общество 26 октября 2018 21:41
Во время акции протеста в Бухаресте пострадали 450 человек
Европа 11 августа 2018 13:03
Баку и Бухарест до конца года могут наладить прямое авиасообщение
Туризм 6 июля 2018 15:32
Баку и Бухарест могут связать прямые авиарейсы
Туризм 24 мая 2018 15:34
Лента новостей
Каир достиг большого прогресса в деле борьбы с терроризмом - Трамп
Арабские страны 22:55
Люблю Баку, здесь живут мои родные и друзья - обладатель "Оскара" Владимир Меньшов
Культура 22:53
В Страсбурге обсудили ситуацию на оккупированных территориях Азербайджана (ФОТО)
Политика 22:49
Пентагон нарастит военную мощь в космосе
США 22:33
Жительница США прожила до 99 лет с редкой аномалией внутренних органов
США 22:18
В Азербайджане выявлен цех, в котором производился сыр в антисанитарных условиях (ФОТО)
Общество 21:41
Десятки предпринимателей, понесших ущерб в результате пожара в ТЦ в Баку, уже получили материальную помощь
Финансы 21:38
Отдел Бакинской городской прокуратуры по защите гособвинения будет переформирован
Общество 21:33
В Азербайджане выявлено более 130 правонарушений в сфере трудового законодательства
Общество 21:25