Азербайджанский борец стал 3-х кратным чемпионом Европы

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский борец Гаджи Алиев завоевал золотую медаль Чемпионата Европы по борьбе (весовая категория 65 кг) в столице Румынии Бухаресте, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана.

Алиев стартовал победой на спортсменом из Беларуси, затем победил армянского борца. В 1/4 финала азербайджанский борец победил спортсмена из России, а в полуфинале - Молдовы.

В финале Чемпионата Европы Алиев оказался сильнее турецкого борца.

Отметим, что Гаджи Алиев до победы в этом финале являлся 3-х кратных чемпионом мира и 2-х кратным чемпионом Европы по борьбе.

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