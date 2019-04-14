В Лянкяранском районе Азербайджана произошло землетрясение

14 апреля 2019 09:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Лянкяранском районе Азербайджана произошло землетрясение, сообщили Trend в воскресенье в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

Согласно сообщению, землетрясение было зафиксировано в 03:16 по местному времени.

Эпицентр подземных толчков находился в 19 километрах к северо-западу от Лянкяранской станции. Очаг землетрясения залегал на глубине 36 километров.

Землетрясение ощущалось в окрестных районах до трех баллов.

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