Завтра часть Баку останется без газа

18 апреля 2019 21:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ряде районов Баку завтра будут перебои в подаче газа, сообщили Trend в ПО «Азеригаз» (газовый оператор).

Согласно сообщению, в связи с подключением проложенных в рамках пилотного проекта газовых линий к существующей сети завтра с 09:00 до завершения ремонтных работ на определенной части Тбилисского проспекта, улиц Первая и Вторая Алатава, 20 Января, А.Магеррамова, А.Гурбанова, Бакиханова, Д.Мамедгулузаде и Г.Алиева в Насиминском и Ясамальском районах Баку будут перебои в подаче газа.

ПО отмечает, что в связи с ремонтными работами возможны и ограничения в подаче газа в Наримановском и Бинагадинском районах.

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