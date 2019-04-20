Турнир AGF Junior Trophy в Баку проходит ярко и зрелищно – зрительница

БАКУ /Trend/ - Проведение подобных международных соревнований, как турнир AGF Junior Trophy, мотивирует совсем юных девочек заниматься художественной гимнастикой. Об этом в субботу сказала Trend зрительница турнира Арзу Гараева.

«Моя дочь тоже посещает занятия по художественной гимнастике, и я вижу с каким интересом она наблюдает за тем, как участницы турнира выполняют свои композиции и сложные элементы. У моей дочери появляется желание также соревноваться, достигать успехов», - сказала Арзу Гараева.

Зрительница призналась, что является большой поклонницей художественной гимнастики.

«Это красивый, грациозный вид спорта. Турнир AGF Junior Trophy проходит ярко и зрелищно, присутствовать в Национальной арене гимнастики - большое удовольствие», - добавила она.

II Международный турнир по художественной гимнастике AGF Junior Trophy пройдет в Баку 20-21 апреля в Национальной арене гимнастики. В Международном турнире принимают участие около 130 юниорок из 20 стран мира. Согласно правилам Международной федерации гимнастики (FIG) в соревнованиях участвуют гимнастки 2004-2006 годов рождения.

Сегодня пройдут квалификационные соревнования в индивидуальной программе в упражнениях со скакалкой, мячом, булавами и лентой, а также квалификации команд в групповых упражнениях (5 обручей и 5 лент).

Азербайджан на этом турнире представляют Нармина Самедова, Нармин Байрамова и бронзовая медалистка Чемпионата Европы-2018 среди юниорок Арзу Джалилова в индивидуальной программе, а также Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Сельджан Гаджизаде, Милана Акберова и Фарида Сафиярзаде в групповых упражнениях.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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