В рамках проекта Baku White City началось проектирование нового проспекта шириной 80 метров

БАКУ /Trend/ - В рамках «Стратегического плана развития дорожной инфраструктуры проекта Baku White City» со стороны Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана проектируется новый проспект на востоке Baku White City, сообщает в понедельник Trend.

Проект, реализуемый на основе распоряжения Исполнительной власти города Баку от 5 июня 2012 года № 227, предусматривает предотвращение транспортной загруженности центра Баку, усовершенствование инфраструктуры в рамках проекта Baku White City и значительное улучшение общей транспортной структуры города.

Проспект шириной 80 метров, обещает стать первым в своем роде проспектом, соединяющий основные транспортные артерии столицы - проспект Нобеля, проспект Бабека, проспект Гейдара Алиева, проспект Зии Буньядова и запланированную новую Бульварную дорогу.

На пересечениях проспектов Нобеля и Бабека по проекту предусматривается строительство разноуровневых дорожных развязок. Вдоль проспекта, берущего начало с Олимпийского квартала Baku White City, в соответствии с общей концепцией проекта, планируются широкие озелененные тротуары и велосипедные дорожки. Для удобного пользования жителей альтернативными транспортными средствами предусмотрены сообщения данного проспекта со строящейся станцией метро «Аг Шехер-2», подземными пешеходными переходами, а также остановками для такси и автобусов.

По этому проспекту транспортные средства, направляющиеся с Аэропорта Гейдара Алиева, получат дополнительный и удобный доступ в Baku White City в объезд центра города, через дорожные развязки Кероглу и возле стадиона «Интер-Арена» (бывший «Шефа»).

В настоящее время согласно концепции проекта Baku White City ведется проектирование территорий вдоль проспекта Нобеля до Зыгского шоссе. Работы ведутся специалистами проекта Baku White City совместно с Британской компанией Atkins Global. Для реализации данных работ также задействованы другие международные компании-консультанты.

В соответствии с принципами устойчивого и умного города в рамках работ вдоль проспекта планируются зеленные полосы и тротуары шириной 20 метров, велосипедные дорожки, остановки для автобусов и такси, выход станции метро с условным названием Y-15 (Аг Шехер-2), общественные парковки, развороты, а также удобные доступы к будущей бульварной дороге и прибрежному бульвару.

Проект Baku White City осуществляется в рамках Указа Президента Азербайджана Ильхама Алиева об утверждении «Плана комплексных мероприятий по улучшению экологической ситуации в Азербайджане в 2006-2010 годах». Проект, отличающийся экологической ориентированностью, устойчивостью и целостностью, был признан международными профессионалами, как один из самых масштабных градостроительных проектов современности.

Baku White City был удостоен наград в номинации «Лучший градостроительный проект» на различных международных конкурсах.

Во введенных в эксплуатацию кварталах Baku White City уже тысячи жителей проживают в качественной и современной городской среде. Проектируемые и построенные здесь здания, парки и общественные места продолжают вносить свой вклад в улучшение архитектурного облика города Баку.

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