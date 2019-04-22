В Азербайджане продолжается реконструкция дорожной инфраструктуры в регионах

22 апреля 2019 22:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Балакенском районе Азербайджана идут работы по реконструкции проселочной автодороги Балакен- Газбиня-Ититала, протяженностью 29 километров.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог, капитальный ремонт этой дороги облегчит жизнь 18-ти тысячам жителей 10-ти сел, так как в связи с истечением срока эксплуатации дороги возникали определенные трудности при передвижении по ней, особенно в осенне-зимний период.

Согласно сообщению, дорога реконструируется в соответствии с 4-ой технической категорией. Дорога будет двухполосной, ширина проезжей части составит шесть метров.

В настояще время ведутся работы по укладке нового двухслойного асфальтобетонного покрытия. В целом, будет заасфальтирован участок дороги площадью 170 тысяч квадратных метров.

В рамках реконструкции были отремонтированы водоотводные трубы вдоль дороги, а в необходимых местах - заменены новыми. Также были завершены работы по строительству моста протяженностью 12 метров.

Все необходимые работы производятся под непосредственным контролем руководства Агентства. Для их завершения в соответствии с графиком до конца текущего года к работам привлечена, в достаточном количестве, строительная техника.

Указанная дорога имеет большое значение как для транспортного сообщения между селами, так и для комфортного выезда на трассу Евлах-Загатала-государственная граница с Грузией.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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